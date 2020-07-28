جنيف – اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الإبقاء على الحدود مغلقة بين الدول ليس باستراتيجية فعالة لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وأكد الدكتور ميكائيل رايان، مدير الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم، أنه سيكون من الصعب على الدول الإبقاء على حدودها مغلقة مستقبلا.

وأقر المسؤول الأممي بصعوبة وضع استراتيجية شاملة على المستوى الدولي للتصدي للوباء، محملا كل دولة مسؤولية دارسة تداعيات فتح حدودها.

وأشار الدكتور رايان إلى ضرورة إعادة فتح الاقتصاد، وعودة الناس للعمل واستئناف التجارة.

ووصف بـ”الصعب” الحديث عن سياسة موحدة تناسب الجميع، موضحا أن حالة واحدة مستوردة من الخارج سيكون لها تأثير كبير على بلد خال من كورونا، في حين أن إغلاق الحدود لن يحسن الوضع في بلد فيه الكثير من الحالات.

ويرى رايان أن إقفال الحدود يجب أن يترافق مع إجراءات أخرى وإلا فإنه لن يؤدي بمفرده إلى الحد من انتشار الفيروس بشكل فعال.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية