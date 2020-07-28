المغرب – أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن بلاده تشهد حاليا وضعية وبائية مقلقة على الصحة العامة، وفيها نوع من “الخطورة على الأمن الصحي الوطني”.

وأوضح خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين أن المملكة تشهد تزايدا غير مسبوق في عدد الحالات الحرجة، فيما ترتفع الوفيات بشكل لافت.

وأكد الوزير أن “الوضعية المقلقة اليوم لم يسجلها المغرب أثناء الحجر الصحي، إذ في ظرف أسبوع تتزايد أرقام الإصابات أكثر مما عرفناه في أربعة أشهر”.

وشدد آيت الطالب على أن المغرب في ظل الوضعية الحالية المقلقة لا يمكن أن يضيّع يوما واحدا، مشيرا إلى أن دخول قرار منع التنقل حيز التنفيذ هدفه الحد من حركة المواطنين وعدم انتشار الفيروس إلى المناطق الخالية من الوباء.

وأضاف: “الفيروس لا يعطي آجالا اليوم، لا خيار لدينا إلا محاربة التفشي عبر إجراءات استباقية، ومنع التنقل يدخل ضمن هذه الخيارات”، لافتا إلى أن معدل انتشار الفيروس ارتفع في بعض جهات المملكة بشكل مضاعف ليصل إلى 1.9 في طنجة وإلى 2.35 في برشيد.

وحذر وزير الصحة من الضغط الذي تشهده بعض المستشفيات في فاس ومكناس وسطات وبرشيد والدار البيضاء ومراكش وطنجة بسبب ارتفاع الإصابات بها، مشيرا إلى أن هذه المراكز تعيش تحت ظروف مرهقة جدا.

المصدر: “هسبريس”