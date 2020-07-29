أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

إسبانيا – تحدث الإسباني ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد البالغ 26 عاما، للمرة الأولى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دياز، في فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” بحسابه الشخصي في “إنستغرام”: “أقدر جيدا رسائل الدعم. أنا في حالة جيدة، وأشكر الله أن عائلتي والأشخاص القريبين مني أيضا بخير”.

وأضاف: “أنا معزول حاليا في المنزل، وأتمنى العودة إلى الوضع الطبيعي قريبا مع زملائي وفريقي”.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم عن إصابة دياز بفيروس كورونا.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن دياز سيغيب عن مباراة ريال مدريد المرتقبة أمام مانشستر سيتي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ7 من أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات