ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

فيينا – ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

إلا أن زيادة قياسية في حالات الإصابة بكورونا في بعض الولايات الأمريكية أدت لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 41.36 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.06% إلى 43.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي. وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل.

ولكن تنامي الإصابات بكوفيد-19 يبقي المخاوف من انخفاض الطلب على النفط قائمة، ما يقود لتخمة في السوق مع الإعلان عن أعداد قياسية للإصابات بفيروس كورونا في أرجاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

المصدر: وكالات