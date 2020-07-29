أبوظبي – غلب التراجع على إغلاقات بورصات الخليج، الأربعاء، آخر جلسة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، مع تراجع أربع أسواق بصدارة الكويت، مقابل ارتفاع مؤشري مسقط والبحرين، فيما بدأت عطلة البورصة السعودية اليوم.

يأتي التراجع، نتيجة رغبة المتداولين في توفير سيولة قبل العطلة، وخوفا من أي تأثيرات سلبية خلالها، في ظل عمل الأسواق العالمية والنفط، رغم صعود أسعار الخام عالميا.

وعند الساعة (13:37 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، بنسبة 0.85 بالمئة أو 0.37 دولارا، إلى 44.98 دولارا للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.71 بالمئة أو 0.29 دولارا، إلى 41.33 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 1.34 بالمئة إلى 5415.27 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.08 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1 بالمئة، بفعل عمليات جني أرباح بعد صعود قوي خلال الأسبوع الجاري.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.45 بالمئة إلى 4304.74 نقاط، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.70 بالمئة، إلى 2050.77 نقطة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.04 بالمئة إلى 9368.17 نقطة، مع نزول أسهم مجمع المناعي 4.5 بالمئة، والطبية 3.4 بالمئة، ودلالة 3 بالمئة.

على الجانب الآخر، صعدت بورصة البحرين بنسبة 0.11 المئة إلى 1290.57 نقطة، مع صعود أسهم بنك البحرين الوطني 0.6 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 0.3 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.27 بالمئة إلى 3568.10 نقطة، مع ارتفاع أسهم عمان والإمارات القابضة والنهضة للخدمات 2.7 بالمئة لكل منهما، والنهضة للخدمات 2.1 بالمئة.

الأناضول