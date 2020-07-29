إيران – أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية من مواقع تحت الأرض تجاه أهداف بحرية وهمية في مياه الخليج خلال مناورات “الرسول الأعظم”.

وبدأت المرحلة الأخيرة من مناورة “الرسول الأعظم(ص)- 14” المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وأقيمت هذه المناورات في المنطقة العامة لمحافظة “هرمزكان” بجنوب ايران، الواقعة في غرب مضيق هرمز و(مياه الخليج).

وأوضح مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون العمليات والمتحدث باسم المناورات، العميد عباس نيلفروشان، في تصريح لوكالة “فارس” الإيرانية، أن إجراء هذه المناورات الكبرى المشتركة تأتي “في إطار الحفاظ والارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية”.

وأضاف أن هذه المناورات تنفذها القوة البحرية والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في مجالات البر والجو والبحر والفضاء وفقا للجدول الزمني للتمارين.

كما لفت مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون العمليات، إلى أن من أهم أهداف هذه المناورات “تحسين الاستعداد القتالي على جميع المستويات، والتدريب، وضمان تنفيذ الخطط العملياتية، وزيادة مستوى التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة وتمرين الدفاع، والحرب الإلكترونية الهجومية، واستقرار الاتصالات متعددة الطبقات”، مضيفا أن من الأهداف الأخرى لهذه المناورات الضخمة، “ضمان خطوط النقل الجوي والبحري واستمرار الدعم الجاهز، وتدريب الكوادر في مختلف السيناريوهات، بالإضافة إلى التخطيط المرن والسريع، إلى جانب لعبة الحرب في اتجاهين”.

المصدر: وكالات