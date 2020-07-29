ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبيّة عبد الله الثني أمس الثلاثاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن بلدية بنغازي رمضان محمد شمبش، حلولًا للمشاكل التي تعاني منها البلديّة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلاميّ التابع للحكومة مشكلة الطريق الدائريّ الثالث (الطريق السريع)، ووضع حلّ لمشكلة حوادث السير التي تقع في الطريق.

وتم خلال الاجتماع تقديم مقترح من قبل عضو مجلس النواب رمضان شمبش، بوضع مطبات مشابهة لمطبات طريق الهواري مع وضع علامات إرشاديّة على أن تكون المسافات فيما بينها مناسبة لانسياب حركة السير.

كما تطرق الاجتماع لوضع خطة لتفعيل مشروع إعادة بناء وترميم المدينة القديمة، واختيار الكفاءات للقيام بهذا العمل.