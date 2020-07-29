الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقف انخفاض الدولار، واتجاه المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي.

وتسود الأسواق حالة من الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1951.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينيتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار أمس الثلاثاء.

وقال إليا سبيفاك، المحلل لدى “ديلي فيكس” إن “الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب”.

وأضاف المحلل: “مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي.. سيزداد قلق السوق قليلا”.

وسينشر المركزي الأمريكي القرار الخاص بأسعار الفائدة مساء اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير.

ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن، الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم.

المصدر: “رويترز”