ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسيّ أحمد معيتيق أمس الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبيّة والوضع العسكريّ في مدينتي سرت والجفرة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق سبل تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين لاسيّما في مجال الطاقة.

وبدوره، شدّد معيتيق على ضرورة عودة الشركات الألمانيّة العاملة في مجال الكهرباء بعد تحسّن الوضع الأمني في المنطقة الغربيّة.

ومن جانبه، أبدى أوفتشا دعم بلاده الجهودَ المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبيّة من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، مؤكدًا بأن التصعيد العسكريّ ليس في مصلحة الليبيين.