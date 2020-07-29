ليبيا – أعرب السفير المصريّ لدى موسكو إيهاب نصر عن أمل بلاده بتجاوب كلّ الأطراف الليبيّة مع إعلان القاهرة، موضّحًا أنّ الجهود المصريّة لم تتوقف على الإطلاق لتحريك العمليّة السياسيّة مرة أخرى.

نصر وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك الروسية” أمس الثلاثاء قال: “إعلان القاهرة هو مبادرة ليبيّة رعتها مصر، ولكن هدفها طرح تصور لمستقبل ليبيا”.

وأضاف أنه تصور لمفاوضات سياسيّة تصل إلى حل يرضي الليبيين وهذا الإعلان يعكس حرص مصر على استقرار ووحدة أراضي ليبيا وسلامتها.

السفير المصريّ أكد أن الجهود المصريّة لم تتوقف يوما على الإطلاق وتستمر، معربًا عن أمله بتجاوب كلّ الأطراف مع هذه المبادرة.