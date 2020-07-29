ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب الأردنيّ رئيس الاتحاد البرلمانيّ العربيّ عاطف الطراونة اليوم الأربعاء برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث تباحثا في أُطُر العمل البرلمانيّ المشترك.

اللقاء تناول جملة من الملفّات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصّل إلى حل سياسي.

ومن جانبه، قال الطراونة: “إننا في الأردن وإذ نرقب تسارع التطوّرات في ليبيا الشقيقة، نجدد موقفنا الذي طالما عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأردن للجهود الرامية إلى توحيد ليبيا، والتوصّل إلى حل سياسيّ يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء مؤسساتها”.

وأكّد الطراونة ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسيّ شامل ينهي معاناة الأشقاء، قائلًا: “نساند إرادة الشعب الليبيّ الشقيق وندعم أيّ جهد يحقن دم الشعب الليبي ويسهم في استقراره وأمنه ووحدته”.

وتابع: “ونرى اليوم واقعًا عربيًا مشحونًا بالخلافات ونؤمن أن السبيل نحو مواجهة الأخطار المحدقة يكون بمواجهة البرامج والمشاريع الإقليمية، التي تسعى إلى تقاسم أرضنا وتمزيق هويتنا”.

رئيس مجلس النواب الأردني أكّد على أولوية حفظ المصالح الليبيّة والحفاظ على وحدة أراضيها وكفاءة عمل مؤسساتها وبما يمنح دول جوارها الحفاظ على أمنهم من مخاطر عدم الاستقرار.