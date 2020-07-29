ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنّ رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في مساعيه للعودة إلى طاولة المفاوضات يستند على المفاهيم والآليّات الواردة باتفاق الصخيرات وما لحقه من تفاهمات والتي كان آخرها اتفاق برلين وإعلان القاهرة.

العباني وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الثلاثاء أوضح أنّ صالح يسعى إلى حشد التأييد لما أعلنه هو شخصيًا من حلّ يكمن في رئاسة من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من الأقاليم التاريخيّة ورئيس حكومة مستقلّة.

ورأى العباني أنّ اتّفاق الصخيرات المليء بـ”التدليس والتزوير” المفروض على شعبه بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لم يعد إطارًا صالحًا لحل الصراع الليبي بعد أن أصبحت القوات التركية تحتل جزءًا من الأراضي الليبيّة وتملي شروطها على الليبيين.