ليبيا – علم المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ هيئة تحرير الشام عمدت اليوم الأربعاء إلى اعتقال المدعو فضل الليبي “أمير جيش الساحل” ضمن تنظيم حراس الدين الجهادي كما اعتقلت معه 5 عناصر على الأقلّ جميعهم من جنسيات أجنبيّة وذلك لرفضهم الخروج من سوريا والذهاب إلى ليبيا بعد الأوامر التركية بذلك.

المرصد السوري ذكر في بيان له أنّ جيش الساحل منضوٍ الآن ضمن حراس الدين وينشط في جبال الساحل ويبلغ تعداد عناصره نحو 300 كما أنّ فضل الليبي متواجد في سورية منذ العام 2013.

هذا ونشر المرصد السوريّ أمس الأول أنّ هيئة تحرير الشام استكملت انتشارها ضمن مواقع ونقاط تنظيم “حراس الدين” الجهادي وفصائل جهادية حليفة له في سهل الغاب في ريف حماة الشماليّ الغربيّ ويأتي ذلك بعد أسابيع من انسحاب حراس الدين من المنطقة حيث جرى سحب جميع الأسلحة الثقيلة منها والمتوسطة بالإضافة لانسحاب جميع العناصر فيما لم يعرف حتى اللحظة وجهة المنسحبين.