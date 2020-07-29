ليبيا – قال المستشار السئياسيّ لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إنّ الاجتماعات التي عقدت في المغرب ناقش فيها المستشار عقيلة صالح مبادرته التي أطلقها لحلّ الأزمة وكذلك مبادرة القاهرة ومخرجات برلين.

المريمي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أنّ النقاش تطرق إلى ضرورة وقوف الدول العربية إلى جوار ليبيا باعتبارها ضمن الجامعة العربيّة والاتحاد المغربيّ والأفريقيّ واعتُدي عليها من دولة أجنبية.

وتابع أنّ ورقة الاتفاق المشترك بين البرلمان الليبي والمغربي تضمّنت التعاون البرلمانيّ المشترك بين الجانبين.