ليبيا – قال السياسيّ التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يوسف كاتب اوغلو إن التحركات العسكرية في سرت والجفرة بدأت تشير لاقتراب ساعة الصفر.

اوغلو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أن الحديث عن أيّ وقف لإطلاق النار أو هدنة لا يمكن إلا بعد تطبيق الشرعيّة.

وأضاف: ” تركيا الداعمة لحكومة الوفاق مصرّه على أن يكون هناك استرجاع لكافّة الأراضي التي تقع تحت تهديد مليشيات حفتر وغيرها، بالتالي الآن الاستعداد جارٍ على قدم وساق ويجب فرض الشرعيّة على كل من جفرة وسرت”.

كما علق على تصريحات وزير الخارجيّة التركية بشأن عملية “ايريني” بأنها تصب في مصلحة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ولا تخدم حكومة الوفاق، معتبرًا أنّ الإتحاد الأوروبيّ دائمًا يتبع السياسة المزدوجة والنفاق السياسي والتدريبات البحرية.

واختتم مزاعمه قائلًا:” ايريني هي عملية لذرِّ الغبار في العيون وإمداد الأسلحة لحفتر عن طريق الدول الداعمة له، لا يمكن الحديث عن ترسيخ بعض القوانين وهناك سلاح وعتاد ومرتزقة يأتون لحفتر برًا وبحرًا وجوًا بالسلاح والعتاد والمرتزقة، تركيا الآن غير راضية عن هذا الأداء وتصريحات وزير الخارجيّة تدخل ضمن هذا السياق”.