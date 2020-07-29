إنجلترا – كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، النقاب عن كرة الموسم الجديد 2020-2021 والتي ظهرت بـ3 ألوان رئيسية هى الأبيض وخطوط باللونين الأسود والأحمر.

وجاء في وصف الكرة عبر الحساب الرسمي للبريميرليغ على “تويتر”: “السرعة والدقة والانفجار.. هل الجميع مستعد لرؤية كرة الموسم الجديد للبريميرليغ المصصمة من شركة نايكي”، وأرفق التعليق برابط يتيح للجماهير تقييم الكرة.

وعلق الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي على الكرة، قائلا: “أهم شيء في الكرة هو القدرة على وضعها في المكان الذي تريده في كل مرة، الثبات أهم من أي شيء آخر”.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سابقا عن موعد انطلاق الموسم الجديد، إذ سيكون يوم الـ 12 من سبتمبر المقبل، على أن تكون الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الـ 23 من مايو من العام المقبل.

المصدر: twitter\premierleague