ليبيا – وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي بفتح تحقيق ضد كل من قناة ليبيا لكل الأحرار وصلاح البكوش المحلل السياسي النائب السابق لرئيس حزب الإتحاد من أجل الوطن عبدالرحمن السويحلي .

وقد وجه الحافي القضية إلى محامي عام طرابلس في كتاب بتاريخ 26 يوليو 2020 نشرته اليوم قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء بزعامة الإخواني محمد صوان الذي يخوض ضده السويحلي حربًا منذ إطاحة الحزب به من رئاسة مجلس الدولة وتعيين الإخواني خالد المشري خلفًا له لثلاثة دورات .

السويحلي يتوعد العدالة والبناء : سنعيدكم لحجمكم وعلى الباغي تدور الدوائر . #ليبيا #المرصد https://t.co/lxhIUnZksZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 20, 2020

وقال الحافي : ” لوحظ من خلال برنامج بثته قناة ( ليبيا الأحرار ) ليلة الخميس والجمعة الموافق 23/24 يوليو 2020 تناول دور المؤسسة القضائية في ليبيا وتحدث من خلاله المدعو ( صلاح البكوش ) عن المجلس الأعلى للقضاء واصفا إياه بالمرتشي ” .

وأضاف : ” البكوش قال أن المجلس تقاضى مبلغ سبعة وعشرون مليون دينار من المجلس الرئاسي من موازنة الطوارئ لكي يدعم موقف المجلس الرئاسي في إعلان حالة الطوارئ قاصداً بذلك كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم (513) المؤرخ في : 12 – 2020.4 والموجه إلى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ” .

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن ما ذكره ( المدعو صلاح البكوش ) بالقناة يعد جريمة طبقا للقانون في حق القضاء ورموزه وتعديًا من القناة المذكورة ( ليبيا الأحرار ) .

البكوش: السلطة القضائية في #ليبيا غير مهنية ويجب اسقاطها بالكامل في أقرب فرصة. #المرصد

https://t.co/9lopTabbPO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 25, 2020

وطالب الحافي محامي عام طرابلس بعد إحالته هذه الواقعة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية مع البكوش والقائمين على قناة ( ليبيا الأحرار ) مع موافاة المجلس بنتائج وإجراءات التحقيق أولا بأول .

وكان البكوش قد طالب ضمن ماطالب به خلال اللقاء محل القضية بضرورة إسقاط السلطة القضائية بالكامل وفي أقرب فرصة ممكنة متهمًا إياها بعدم المهنية كما أكد إنتهاء شرعيتها مشيرًا إلى أن فكرة ( القضاء خط أحمر ) مجرد بدعة لا وجود لها في الدول المتحضرة .

عاجل | باشاآغا : هناك قناة ليبية وقفت معنا ضد العدوان وهي ممولة من #قطر مشكورة. سلوك إدارة هذه القناة تغير وأصبحت تمارس الإبتزاز ضدنا وعندما بحثنا خلف الموضوع وجدنا أن هناك علاقة مشبوهة وأن مخابرات دولة معادية أوقعت بشخص في إدارة القناة واصبحت تستخدمه ضدنا. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/bhUHKwtlvk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 28, 2020

ويأتي تسريب خطاب رئيس المجلس الإعلى للقضاء بشأن قناة ( ليبيا الأحرار ) متزامناً مع هجوم شنه عليها ضمنيًا وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء من طرابلس قائلاً أن مخابرات ” دولة معادية ” ورطت مسؤول القناة ( دون تسميته ) وأصبحت تستخدمه ضد حكومته مشيرًا إلى أن هذه القناة ممولة من دولة قطر ” الصديقة ” وتبث من تركيا .

المرصد – خاص