وقال بنزيمة في “مقابلة افتراضية” مع الجماهير عبر قناته على “يوتيوب”، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أهم من الفوز بكأس العالم.

وردا على سؤال حول أفضل لاعب زامله، قال بنزيمة: “الأمر معقد، لقد لعبت بجوار لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، وكاكا، وراؤول غونزاليس، وسيرجيو راموس، لا يمكنني اختيار لاعب معين”.

وأضاف متحدثا عن “الجدل المستمر” بشأن مركزه في الملعب: “لا أحاول أبدا أن أحدد نفسي بأنني مهاجم رقم 9، أو في مركز صانع الألعاب أو الجناح، أنا لاعب كرة قدم، وأحاول أن أكون أفضل لاعب في العالم”.

عن أفضل 11 لاعبا برأيه، ردّ بنزيمة قائلا: “ريال مدريد”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يتعلق بأفضل مدافع واجهه خلال مسيرته، أوضح بنزيمة: “في الحقيقة هناك لاعبان، راموس وفاران، عندما أواجههما في كل جلسة تدريبية”.

وعن اللاعبين الذين كان يرغب في اللعب بجوارهم، بيّن بنزيمة: “الأمر سهل، زين الدين زيدان، ورونالدو نازاريو”.

وأجاب بنزيمة عن سؤال حول أفضل 5 لاعبين يجيدون المراوغات في العالم، بالقول: “نيمار، ويمكننا التوقف عن العد بعده”.