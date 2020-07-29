البرازيل – خص الأسطورة البرازيلية، بيليه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بتنهئة خاصة، بعد فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”:” كريستيانو نموذج للرياضي العصري، الذي يظهر للجميع أن النجاح يأتي دائما لهؤلاء الذين يكرسون كل جهودهم لأجل تحقيقه، وأحب ما يقدمه كثيرا”.

وتابع الأسطورة البالغ 79 عاما: “أود أيضا تهنئة دوغلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانيلو على تحقيق لقب الدوري الإيطالي”.

وكان بيليه قد أكد في تصريحات سابقة أن كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

وأرجع بيله السبب وراء ذلك إلى استمرارية رونالدو ورغبته المتواصلة في النجاح، وأن “ميسي ليس هدافا مثل كريستيانو”.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية بعد الفوز على فريق سامبدوريا 2-0 ، ليتوج باللقب التاسع على التوالي كرقم قياسي تاريخي لم يحدث في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.

ويتحضر يوفنتوس لمواجهة ليون الفرنسي يوم 7 أغسطس المقبل في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في تورينو، علما أن فريق “السيدة العجوز” خسر ذهابا بهدف نظيف.

المصدر: “إنستغرام بيليه”