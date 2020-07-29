تأكيد الإصابة بكورونا لدى 65 مهاجرا من أصل الـ 94 تم إنقاذهم أمام مالطا

تأكيد الإصابة بكورونا لدى 65 مهاجرا من أصل الـ 94 تم إنقاذهم أمام مالطا

مالطا – ذكرت وزارة الصحة في مالطا أن 65 مهاجرا من مجموعة تضم 94 شخصا، تم إنقاذهم في البحر يوم الاثنين، مصابون بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن 85 من المهاجرين خضعوا للفحص حتى الآن، بينما ينتظر 9 آخرون نتائج الاختبارات. ولم تقدم مزيدا من المعلومات عن حالتهم الصحية ولا عن جنسياتهم.

وأضافت الوزارة أن “المهاجرين الذين يصلون في قوارب يخضعون على الفور للحجر الصحي لمدة 14 يوما وللفحص. وسيستمر عزل المهاجرين الذين تثبت إصابتهم وسيظل البقية قيد الحجر الصحي والمتابعة”.

وتعد هذه أكبر مجموعة منفردة من الحالات الإيجابية التي يجري رصدها على الجزيرة منذ ظهور أول حالة إصابة فيها في 7 مارس الماضي.