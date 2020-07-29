ليبيا – استقبل رئيس الجمهوريّة التونسيّ قيس سعيّد أمس الثلاثاء بقصر قرطاج وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

الجانبان تطرقا خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع للوزارة، الأوضاع الدوليّة والإقليميّة، ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا.

وجدّد سعيّد حرص تونس على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، معربًا عن استعداد البلاد المتواصل للمساهمة في إيجاد تسوية سياسيّة يقبل بها الليبيون، وتضع حدًا لهذه الأزمة التي أثرت سلبًا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.

وأكّد الجانبان على أنّ حلّ المسألة الليبيّة لا يمكن أن يكون إلا سلميًا في إطار ليبيّ – ليبيّ ودون أيّ تدخّلات أجنبيّة.