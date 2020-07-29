ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، أنّ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو مبعوث خاصّ للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حسب زعمه.

دبرز أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أن مجلس الدولة لا يستطيع التخلي عن خيار الحلّ السياسيّ في ظل الظروف الراهنة ووجود مجتمع دوليّ وبعثة أمميّة تتدخل في المشهد الليبيّ وأصوات قويّة تطالب بالتوجّه للحلّ السياسيّ.

وأردف: “أنه بعد الهزيمة العسكريّة النكراء التي لحقت بحفتر والتي أبعدته عن العاصمة، أصبح يبحث بالفعل عن وقف إطلاق نار دائم، فما عجزوا عنه عسكريًّا يحاولون الحصول عليه بالسياسة، المؤشرات تقول أنه لم يحدث لقاء مباشر بين خالد المشري وعقيلة صالح الذي جاء وفي جعبته تناقضات غريبة جدًا، تارة يلوّح بالمبادرة المصريّة وتارة بالاتفاق السياسي؛ ما يدل على أنه يعيش حالة من التخبّط”.

كما استطرد عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا : ” مصر أساءت لليبيا بكل ما للكلمة من معنى، فالدور المصريّ أخطر دور على ليبيا؛ لأنّه لها حدود مشتركة معنا أما الدور الروسيّ من وجهة نظري يعد انتهازيًا ويبحث عن المكاسب، موسكو ممكن أن تتراجع وتسحب القوة في حال اتخذت وزارة الخارجية تحركات ومواقف أقوى تجاه ملف التفخيخ وزراعة الألغام، ورفع الدعوات في مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية” على حد زعمه.

واختتم حديثه بالقول أنّ الموقف الأمريكيّ يشهد تفاوتًا نسبيًّا، ويتضمن جانبًا خفيًّا بدليل تواصل المبعوث الأمريكيّ مع شخصيّات عديدة دعا خلالها لعدم التصعيد في سرت، معتبرًا أنه من غير المعروف إن كان المبعوث الأمريكيّ يتحدث بإرادة الحكومة والرئاسة الأمريكيّة، أم ضمن اجتهاد السفراء الأوروبيين.