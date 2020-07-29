دبي – أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكما أصدرته المحكمة التجارية أدانت فيه أحد البنوك وألزمته بدفع 5 ملايين درهم قيمة رصيد مسروق لأحد العملاء، وأمرت بتعويضه 100 ألف درهم إضافية.

وذكرت صحيفة “البيان” أن هذا الحكم يعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.

وعن تفاصيل القضية أوضحت الصحيفة أن عميلا في البنك المشار إليه في الدعوى، غادر الإمارات في 2015 وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغا، ليسارع إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين، بحسب توجيه البنك له، ثم رفع دعوى أخرى في 2018، لكنها مدنية مختصما فيها مع البنك عينه.

وأفاد محامي العميل الضحية بأنه موكله حمل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناء على الحقائق ونتائج الخبراء، فيما تمسك البنك بتحميل العميل نفسه المسؤولية، مستندا في ذلك إلى أن المدعي (عميل البنك) كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية، التي جرت على حسابه في غضون 30 يوما من مراجعة بيانات الحساب.

وأضاف الوكيل أن المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكما يلزم البنك بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للضحية، مع فائدة سنوية على المبلغ المسروق بنسبة 9%، وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم، غير أن البنك استأنف على الحكم في محكمة الاستئناف، التي أمرت بندب لجنة خبراء للبت بالقضية.

وأشار إلى أن تقرير لجنة الخبراء حمل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل، لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك، كما كشف التقرير عن قصور فني واضح في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، علاوة على عدم وجود إجراءات قوية وكافية من قبل البنك لمنع الاختراق، وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع 5 ملايين درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: البيان