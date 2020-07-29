إنجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مباراة الدرع الخيرية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، ستقام في الـ29 من أغسطس على ملعب “ويمبلي” في لندن.

وستقام المباراة التي تجمع ليفربول، المتوج بطل الدوري للمرة الأولى منذ 1990، والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت المقبل بين أرسنال وجاره اللندني تشيلسي، قبل أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وحسب التقارير، قد تشكل مباراة درع المجتمع اختبارا لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لعودة الجمهور إلى الملاعب بشكل أكبر مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وتفصل بين مباراة الدرع الخيرية وانطلاق الدوري، فترة توقف للسماح بخوض المباريات الأولى من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية بين الثاني من سبتمبر والـ10 منه.

وسبق لرابطة الدوري الإنجليزي أن أعلنت الأسبوع الماضي أن انطلاق الموسم الجديد سيكون في الـ12 من سبتمبر، على أن ينتهي في الـ23 من مايو 2021.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدرع الخيرية الموسم الماضي بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

المصدر: أ ف ب