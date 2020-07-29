روسيا – أعلنت السلطات الصحية في روسيا، امس عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 حالة وفاة، وتعافي 8888 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الروسية ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 823515 مصابا، وتوفي 13504 أشخاص حتى الآن.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 612217 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيف مقارنة بالبلدان الأخرى، إذا أنها سجلت 13504 حالات وفاة فقط منذ بدء تفشي الوباء، رغم أن حصيلة الإصابات تجاوزت الـ800 ألف.

المصدر: RT