ليبيا – أجرى وزير خارجيّة الوفاق محمد سيالة اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجيّة التونسية بالإنابة سلمى النيفر.

سيالة أكد لوزيرة الخارجيّة التونسيّة بالإنابة وفقًا للمكتب الاعلاميّ التابع للوزارة، على ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين وأهميّة ذلك في بلورة رؤى موحّدة حول القضايا التي تمسّ البلدين.

كما أطلع الوزيرة التونسيّة على آخر المستجدّات في الملف الليبيّ، من جانبها أكدت النيفر استمرار دعم تونس لحكومة الوفاق.

وأعربت عن أملها في إيجاد حلّ سياسيّ في ليبيا يؤدي إلى استقرار البلاد على كل الصعد السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.