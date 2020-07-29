صحيفة: منع 14 قياديا من السفر في الكويت

الكويت – كشفت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، عن صدور تعليمات مشددة للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة.

وأكدت المصادر أن التعليمات صدرت خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ 10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.

وقالت المصادر إنه وبناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلا من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد.

وكشف مصدر مطلع عن أسماء 14 قياديا على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا “ضيافة الداخلية” و”اليوروفايتر” و”الصندوق الماليزي” و”اختلاسات الصحة” وقضايا غسل أموال أخرى.

وأشار المصدر إلى أنه بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

وفي ما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ300 مواطن، موضحا أن إدارة التنفيذ الجنائي “الإنتربول” أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقا لآخر إحصائية سنوية.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية