ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس عن أبرز البنود التي يسعى المجلس لتعديلها في اتفاق الصخيرات.

كرموس قال في تصريح لموقع لـ”عربي21″ القطري إنّ المجلس الرئاسي بتشكيلته الحاليّة والذي يتكون من 9 أعضاء يعد معرقلًا لمهامه وأدائه.

ولفت إلى أنّ المساعي تنصبّ على إجراء تعديل على تشكيلته بحيث يقلص العدد إلى رئيس ونائبين فقط، ورئيس حكومة مستقلّ عنه.

وأشار إلى أن الاتفاق السياسيّ كأي عمل بشريّ لا يخلو من خطأ أو قصور، ولعلّ أهم خطأ هو تشكيل المجلس الرئاسي من تسع شخصيّات حيث تبيّن لاحقًا أنّ هذا التشكيل كان معرقلًا للمجلس في أداء مهامّه وكانت الحاجة إلى وضع حلّ لذلك ملحّة.

كما أضاف: “التقت إرادة المجلسين النواب والدولة على تعديل الاتفاق بهذا الخصوص بتقليص المجلس الرئاسيّ إلى ثلاث شخصيات، حيث عقدت لقاءات جمعت المجلسين في تونس، تمّ التوصل خلالها إلى اتفاق على التعديل، لكن الأمر توقف عند آلية اختيار أعضاء المجلس”.

وأكّد في الختام على أنّ التعديل المقترح لن يتجاوز هذه المسألة بالرغم من وجود بنود أخرى تحتاج إلى مراجعة أيضًا.