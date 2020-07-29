البرتغال – أفادت وسائل إعلام برتغالية بأن مصممين من شركة “MOxAd-Tech” نجحوا في تطوير قناع خاص للحماية من فيروس كورونا، قادر على منع وتفادي أغلب عمليات العدوى التي تتم عبر الأنف والفم.

وصرح بدرو سيماس، المختص في علم الأوبئة في معهد الطب الجزيئي “غواو لوبو” في لشبونة، بأن القناع الجديد مؤلف من ثلاث طبقات، وأن الطبقة الأقرب إلى الجلد قماشية وهي مصممة بطريقة تعطل فيروس “كوفيد 19”.

وأضاف أنه يمكن إعادة استعمال القناع أكثر من مرة ويمكن غسله.

وقال المختص في علم الأوبئة “سأعطيكم مثالا، كل الاختبارات التي أجريناها في معهد الطب الجزيئي أظهرت أنه بعد احتكاك دام نصف ساعة بين هذه الطبقة القماشية وفيروس كورونا، عَطّلت نحو 200 جزيئة معدية، أي نحو 99 بالمئة من الجزيئيات المعدية”.

وأفاد سيماس بأن القناع لا يحتوي على مواد مضرة، مشيرا إلى وجود مادة كيميائية قابلة للتحلل ولكنها لا تشكل خطرا على صحّة الإنسان.

ويقول العلماء من الشركة المذكورة إن القناع يبقى فعالا حتى بعد غسله نحو 50 مرّة.

وحصل القناع على التراخيص المطلوبة من الدولة البرتغالية، وتؤكد أن قماشه لا يحتوي على أية مواد كيميائية مضرة بالصحة.

وبدأت البرتغال تسويق القناع منذ أبريل الماضي، وصدرت منه إلى دول أوروبية أخرى، ويبلغ سعر القناع الواحد منه نحو 10 يورو علما أن السعر متفاوت بحسب البلد.

المصدر: وسائل إعلام برتغالية