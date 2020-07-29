إسبانيا – أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن خسائر قطاع السياحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 320 مليار دولار، نتيجة انخفاض عدد السياح عالميا بنسبة 56 بالمئة إثر جائحة كورونا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته مساء الثلاثاء، إن حجم الإيرادات المفقودة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الخسائر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.

وأضاف البيان أن “مقياس السياحة العالمية لمنظمة السياحة يظهر أن الإغلاق شبه الكامل المفروض بسبب الوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98 بالمئة في أعداد السياح العالميين في مايو مقارنة بعام 2019”.

وبحسب زوراب بولوليكاشفيل، أمين عام المنظمة “تؤكد هذه الأرقام على أهمية استئناف السياحة بمجرد أن يكون ذلك آمنا”.

وقال إن حجم الخسائر الهائل شكل خطرا على مصادر رزق الملايين عالميا، ويقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية حماية الوظائف والشركات.

وأصاب “كورونا”، حتى فجر الأربعاء، أكثر من 16 مليون و883 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 662 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و450 ألفا، بحسب موقع “ورلدوميتر”.

الأناضول