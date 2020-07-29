عشبة الجعدة، عبارة عن عشبة يتم استخدامها في الطب البديل بسبب فوائدها الصحية، تعرف على أهم المعلومات حولها.

حتى الان لا يزال الجدل قائمًا حول فوائد واستخدامات الجعدة، حيث وجدت بعض الدراسات العلمية أن لها العديد من الاثار الجانبية والسلبية على الصحة، لتقوم دولة فرنسا بمنع استخدامها تمامًا، في حين أن كندا تمنع استخدام العشبة كأي نوع من المكملات الغذائية.

تصنف الجعدة على أنها نوع من أنواع النعناع، ويتم استخدام زهورها، ولكن ما هي فوائد الجعدة التي قد تتمتع بها في حال تناولها؟

المساهمة في علاج حصى المرارة

خفض حرارة الجسم المرتفعة

التخلص من ألم المعدة

المساعدة في علاج الإصابة بالديدان المعوية

علاج الإسهال

تحسين عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم

القضاء على الجراثيم في الجسم

المساعدة في علاج النقرس

المساهمة في فقدان الوزن

علاج الجروح

تعقيم الفم والحفاظ على صحته وصحة الأسنان في حال استخدام العشبة كغسول للفم.

جدير بالذكر أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية من أجل تأكيد هذه الفوائد المرتبطة بتناول أو استخدام عشبة الجعدة.

ومن غير المعروف حتى الان كيف تعمل عشبة الجعدة، وبما أنه لا يوجد العديد من الأبحاث العلمية التي تؤكد فوائدها، فيجب الانتباه واستشارة الطبيب المختص قبل تناولها أو استخدامها.

في المقابل، وجدت بعض الدراسات أن استخدام عشبة الجعدة غير امن، وأنه من الممكن أن تسبب بعض المشاكل الصحية المختلفة مثل مشاكل الكبد (التهاب الكبد) والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

المصدر : Web Teb