الجزائر – أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أن الهدف الرئيسي لـ”محاربي الصحراء”، خلال المرحلة القادمة هو التأهل إلى بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وقال بلماضي في حوار لصحيفة ليكيب الفرنسية: “وضعنا المونديال هدفا رئيسيا لنا في المرحلة القادمة، لكن قبل التفكير في كأس العالم يجب علينا التأهل أولا، الأمور لن تكون سهلة في التصفيات لدينا فرصتنا وسنلعب من أجل ذلك”.

وأضاف: “إنني أعيش حكاية مذهلة عندما أتذكر أن قطر ستنظم هذه البطولة، لم أتصور سابقا أن أكون مدربا للجزائر ونسبة حدوث هذا كانت جدا ضئيلة”.

كما أوضح بلماضي أنه يملك طموحا كبيرا في حالة التأهل، لتحقيق نتيجة تاريخية في مشاركات “محاربي الصحراء” في كل الدورات التي تأهلت إليها، علما أن أفضل نتيجة للجزائر في مشاركاتها الأربعة السابقة في كأس العالم، كانت بالوصول إلى ثمن النهائي في نسخة البرازيل 2014.

وأضاف بلماضي قائلا: “لن نذهب إلى المونديال من أجل المشاركة فقط، علينا أن نؤمن بتحقيق المستحيل ويجب أن يكون لدينا طموحا كبيرا”.

يذكر أن بلماضي قاد منتخب “محاربي الصحراء” للتتويج بلقبه الثاني في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، بعد غياب 29 عاما من اللقب الأول في أرض الجزائر عام 1990، عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة التي استضافتها مصر العام الماضي.

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية