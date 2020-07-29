ليبيا – نفى مدير برنامج أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي الأنباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزم المصرف صرف مخصصات أرباب الأسر للعام الحاليّ.

السيوي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأول أشار إلى أن أيّ خطوة ستتخذ في هذا الصدد يسبقها بيان رسمي من قبل المصرف عبر موقعه الرسمي وأن بقيّة منحة عام ألفين وتسعة عشر الماضي البالغة خمسمئة دولار ستكون لها الأولوية في الصرف في حال مباشرة صرف المخصّصات.

وأضاف مدير البرنامج: “أن ذلك كله متعلق بفتح المنشآت والموانئ النفطيّة المقفلة من قبل موالين لحفتر منذ يناير الماضي والذي أثّر سلبًا على النقد الأجنبيّ والسيولة في المصارف العاملة في البلاد”.