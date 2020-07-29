مصر – ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقعت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 639 مليون دولار مع صندوق النقد العربي، لدعم إصلاح القطاع المالي في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويدعم اتفاق القرض الذي وقع الأسبوع الماضي، جهود وإجراءات إصلاح تبنتها مصر للحد من التداعيات الاقتصادية والمالية لكوفيد-19.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن الصندوق حريص على دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية لمواجهة التحديات المختلفة من خلال عدة سبل تشمل تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع لها.

و ذكرت الوكالة أن الصندوق يدرس طلبات تمويل من عدد من الدول الأعضاء دون تسميتها.

المصدر: وكالات