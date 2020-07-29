ليبيا – أكّد وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان التزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر من أجل التوصل الى تسوية سلميّة للأزمة في ليبيا وتمكين هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره.

بن فرحان وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهوريّة الجزائريّة عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة شدّد على أهميّة ومحوريّة دور دول الجوار في الوصول إلى حلّ ينهي الصراع في ليبيا ويحمي هذا البلد الشقيق من الإرهاب والتدخّلات الخارجيّة.

وأضاف: “نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر، وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافّة للوصول إلى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره”.

وأشار في هذا الخصوص إلى وجود توافق وتطابق في وجهات النظر بين المملكة العربيّة السعوديّة والجزائر بخصوص التحديّات التي تواجهها المنطقة.