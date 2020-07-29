سويسرا – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، موقفه من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل، بعد إصابة ماريانو دياز، مهاجم “الملكي” بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الأوروبي”يويفا” في بيان لوسائل إعلام بريطانية: “نتواصل مع النادي (الريال) لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية”.

وأضاف:”نثق في أن هذه الحالة، لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي”.

وأعلن ريال مدريد، الثلاثاء، عن إصابة دياز بفيروس كورونا، وأكد أن اللاعب البالغ 26 عاما بصحة ممتازة وعزل نفسه بالمنزل التزاما بالبروتوكول الصحي.

وذكر العديد من التقارير الإسبانية أن دياز سيغيب عن مباراة ريال مدريد المرتقبة أمام مانشستر سيتي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في الـ7 من أغسطس المقبل، علما أن الفريق الإسباني خسر ذهابا 2-1، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي كورونا.

المصدر: “وكالات”