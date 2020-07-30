ليبيا – أكد وكيل أول لجنة الشؤوون العربيّة بمجلس النواب المصريّ أحمد أباظة أنّ الموقف المصريّ بقيادة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، ثابت ومعروف لدى العالم كلّه بشأن الأوضاع داخل ليبيا واليمن.

أباظة وفي بيان له أمس الأربعاء وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد”، شدّد على حرص مصر وقائدها وشعبها وجميع مؤسساتها على وجود دولة موحّدة سواء داخل ليبيا أو اليمن، مع منع ورفض أيّ تدخّل خارجي في شؤون الدول العربيّة، لحماية الأمن القومي العربي والخليجي، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر واضح وضوح الشمس بشهادة الاشقّاء العرب داخل ليبيا واليمن.

وناشد النائب أباظة كلًّا من الشعبين الشقيقين الليبيي واليمني الوقوف صفًّا واحدًا خلف المؤسسات الشرعيّة داخل ليبيا واليمن، لمنع التدخل التركي داخل ليبيا ومنع التدخل الايراني داخل اليمن، متّهمًا المجتمع الدولى بالتخاذل والتقصير فى مواجهة التدخّلات التركية والإيرانيّة داخل ليبيا واليمن.