أرمينيا توجه رسالة صارمة إلى إسرائيل بشأن “خطر فتاك” و”تجارة قاتلة”: كفوا عن هذا!!..

أرمينيا توجه رسالة صارمة إلى إسرائيل بشأن “خطر فتاك” و”تجارة قاتلة”: كفوا عن هذا!!..

أرمينيا – دعا وزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان إسرائيل إلى وقف توريدات الأسلحة إلى أذربيجان، وذلك على خلفية التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الوزير الأرمني في تصريح لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تم نشره على موقع الخارجية الأرمنية يوم الأربعاء، إن بيع الأسلحة لباكو يمثل “خطرا فتاكا”، متهما أذربيجان باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف الوزير: “سنثير هذه المسألة باستمرار، وهي ستكون جزءا لا يتجزأ من جدول أعمالنا، سواء على الصعيد الثنائي أو الدولي. وعلى إسرائيل أن توقف هذه التجارة القاتلة مع أذربيجان”.

يذكر أن التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مستمر منذ 12 يوليو الجاري، ويحمل الطرفان بعضهما البعض مسؤولية التصعيد.

المصدر: نوفوستي