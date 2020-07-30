إيطاليا – أعلنت مجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة، اليوم الخميس، عن انخفاض إنتاجها اليومي بنسبة 6.6% في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت “إيني”، إن “انخفاض الأسعار وتأثير جائحة كورونا ألقيا بثقلهما على الإنتاج، الذي وصل إلى 1.71 مليون برميل يوميا”، وذلك “بانخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019”.

وأشار عملاق الطاقة الإيطالي إلى أن “مستوى الانخفاض للإنتاج في النصف الأول من العام الجاري، كان بنسبة 5.1%”.

وأشارت المجموعة إلى أن الأداء الإيجابي المسجل في نيجيريا وكازاخستان والمكسيك والنرويج، عوض أكثر من المتوقع الانخفاض في دول أخرى.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية