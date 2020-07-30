الولايات المتحدة – أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني خلال مؤتمر صحفي، أمس إنه “ستكون هناك عقوبات جديدة، وهي ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري”، حسب تعبيرها.

وأضافت أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا يوم الأربعاء لا تستهدف الشعب السوري.

وأكدت أن “الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء عن توسيع العقوبات ضد سوريا ضمن ما يسمى بـ “قانون قيصر” الذي ينص على معاقبة من تعتبرهم واشنطن منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.

وتم فرض عقوبات على عدد من الأشخاص والشركات والمؤسسات السورية، بمن فيهم نجل الرئيس السوري حافظ الأسد.

المصدر: نوفوستي