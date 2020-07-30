ليبيا – أعلن المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق اليوم الخميس، تمديد حظر التجوّل لمدة 5 أيّام وعلى مدى الـ 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء غد الجمعة مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة وخصوصاً في المصائف والحدائق.

الرئاسي أشار في نصّ القرار إلى أنه وبعد انتهاء مدة الخمسة أيام، يستمرّ الحظر لخمسة أيام أخرى من التاسعة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

وبيّن أن القرار استثنى الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائيّة والصيدليات، على أن يسمح بالتنقل

على الأقدام، لتوفير الاحتياجات الضروريّة للأسرة، إضافة إلى الاستثناءات الواردة بأحكام القرار رقم 215 للعام 2020، بما في ذلك سريانه إلى حين صدور قرار بتمديده أو تعديله أو إلغائه.