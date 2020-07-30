ليبيا – اتّهم عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر، القائدَ العام للقوّات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنّه المسؤول عن تمكين روسيا من احتلال المنشآت النفطيّة حسب زعمه.

الشاطر إدعى في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خيانة قذرة ارتكبها بإغلاقه موانئ النفط مسخّرًا رعاع القبائل، أصبح النفط الليبيّ تحت سيطرة روسيا”.

وزعم أنّ المنشآت النفطيّة لا يمكن تحريرها إلا بالقوّة العسكريّة، أما الحلّ السلميّ سينتج عنه تنازلات عن سيادة الدولة، معتبرًا أنّ تهاون حكومة الوفاق وضع المشهد الليبيّ في مأزق، وفقًا لتعبيره.