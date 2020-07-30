المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في أمريكا نحو 4 ملايين و340 ألفا

المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في أمريكا نحو 4 ملايين و340 ألفا

الولايات المتحدة – أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و339997 حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة 59862 إصابة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1194 حالة ليصل الإجمالي إلى 148866 شخصا.

وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يوليو. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: “رويترز”