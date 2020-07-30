ليبيا – قال مدير المرصد السوريّ رامي عبدالرحمن إن هيئة تحرير الشام اقتحمت مقرّات “حرّاس الدين”، واعتقلت فضل الله الليبي أمير “جيش الساحل” مع عدد من عناصره؛ لأنه رفض الخروج من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

عبدالرحمن أشار بحسب المكتب الاعلامي للمرصد السوري إلى أن جميع الفصائل باستثناء “جيش العزة” أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا بأوامر تركية أو برغبة منها لكسب المال.

وبيّن أن غالبيّة المقاتلين أرسلوا عن طريق فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا الذي بلغ تعداد أفراده نحو 3000 مقاتل من أصل 16,500 مرتزق من الجنسية السوريّة.

كما كشف عن إرسال تركيا عناصر من جنسيات غير سوريّة، من تنظيم القاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجماعات جهاديّة من جنسيات شمال أفريقيا وغيرها إلى ليبيا.