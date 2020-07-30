ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب إدريس المغربي أنّ لقاء نائب السفير الأمريكيّ مع قادة الجيش الوطنيّ و4 أعضاء من مجلس النواب شهد مباحثات حول سبل وقف التصعيد العسكريّ في خطّ سرت الجفرة وفتح قنوات ساعية للتوصّل لحلّ سياسيّ كما شهد مطالبة الجانب الليبيّ بتغيير العاصمة من طرابلس التي وصفها بـ”المحتلة” إلى سرت.

المغربي وفي تصريح لموقع “العربية .نت ” اليوم الخميس قال: “اتفقنا معهم على أنّ الحلّ يجب أن يكون سياسيًا، وأن يشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية. جميع الدول الخارجيّة التي تدخلت عسكريًا في ليبيا يجب أن ترحل”.

وأشار إلى أنه تمَّ الاتفاق على “تح النفط وإنشاء حساب خاصّ لعوائده تصبّ إيرادات النفط فيه لحين تشكيل سلطة تنفيذيّة واحدة”.

المغربي أضاف أنّهم طالبوا بأن تكون سرت عاصمة بدلًا من طرابلس؛ لأن طرابلس محتلّة من قبل قوّات خارجيّة.