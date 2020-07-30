الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب والنفط، اليوم الخميس، حيث انخفضت أسعار الخام بسبب مخاوف على الطلب على الوقود جراء أزمة كورونا، أما المعدن النفيس فقد تراجع بعد تصريحات للمركزي الأمريكي.

وهبطت أسعار النفط اليوم، حيث تأثرت سلبا بمخاوف من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، الأمر الذي قد يهدد تعافي الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.05% إلى 44.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع خمسة سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا “كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأمريكية، وكذلك العوامل المواتية من دولار أمريكي أضعف بكثير. ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب كوفيد-19”.

كذلك تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1957.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينيتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1950.60 دولار للأونصة.

ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد عن 28% منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز.

المصدر: “رويترز”