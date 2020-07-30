ليبيا – أكّد المتحدّث الرسميّ باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنّ الجولات الخارجيّة لرئيس مجلس النواب إلى عدد من الدول العربيّة والأجنبيّة، تهدف لإنهاء الأزمة في ليبيا ودعم التوصل لحلّ سياسيّ ينهي حالة الانقسام في البلاد.

بليحق أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أنّ جولات المستشار صالح الخارجيّة تهدف لمناقشة مبادرته السياسيّة لحلّ الأزمة وإعلان القاهرة، ووقف التدخّلات الخارجيّة وخاصّة التدخّلات التركيّة ودعم وقف إطلاق النار وتوحيد الموقف العربي ضدّ التدخّلات الخارجيّة.

ولفت إلى أنّ رئيسَ البرلمان يدعو لتشكيل مجلسٍ رئاسيّ جديد من رئيس ونائبين، يمثلون الأقاليم التاريخيّة الثلاثة لليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتكون فترة انتقاليّة جديدة، للوصول لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة بعد توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما شدّد على أنّه لا إقصاء ولا تهميش لأحد من الليبيين في خريطة الطريق باستثناء المتطرفين، موضّحًا أنّ الدعم العربيّ له أثر إيجابيّ على ليبيا ومؤسساتها الشرعيّة المنتخبة.

ونوّه إلى أنه بتوحيد الموقف العربيّ يمكن لليبيا تجاوز المحنة التي تمرّ بها، ويتم وقف التدخّلات الخارجيّة التي أساءت الأحوال في ليبيا وخاصّة التدخّل التركي.

وقال: إن تركيا تقوم بخرق قرارات مجلس الأمن وتهريب الأسلحة إلى ليبيا وإرسال المرتزقة السوريين بشكل مستمرّ؛ لنشر الإرهاب والتطرف في البلاد، معربًا عن أمله في موقف عربي موحّد للتصدي للغزو التركي.