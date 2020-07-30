واشنطن – شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم أمس على أنه يتعين على‭‭‭‭ ‬‬‬‬النواب والموظفين وضع الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا، واعتبرت هذا الأمر من آداب اللياقة.

وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس.

وقالت: “تتوقع الرئيسة من جميع الأعضاء والموظفين الالتزام بهذا المطلب كدلالة على احترام صحة وسلامة ومصلحة الآخرين الموجودين في المجلس وفي المناطق المحيطة به”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف العضو الجمهوري لوي ومرت أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، مما دفع ثلاثة على الأقل من زملائه إلى القول بأنهم سيضعون أنفسهم في حجر صحي. وكان غومرت يرفض بشدة استخدام الكمامة.

وقالت بيلوسي إنها تمتلك السلطة لمطالبة الضابط المسؤول عن إنفاذ القانون بمجلس النواب بإخراج أي عضو يخالف آداب اللياقة و”ترى الرئيسة أن عدم وضع الكمامة يمثل انتهاكا خطيرا لآداب اللياقة”.

وأوضحت أنه سيتم توفير كمامات عند أماكن الدخول إلى المجلس للأعضاء الذين ينسون إحضارها.

المصدر: “رويترز”