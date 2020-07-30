الولايات المتحدة – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لروسيا والسعودية لتوصلهما في أبريل إلى اتفاق “أوبك+” القاضي بخفض الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى ولادية تكساس، التي تعتبر عاصمة النفط الأمريكية: “عندما انهار النفط، أقنعت روسيا والسعودية وكذلك المكسيك و”أوبك+” بضرورة خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، ولذلك نحن الآن على ما يرام”.

وعن وضع صناعة النفط الأمريكية، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى منذ نحو 70 عاما مصدرا صافيا لموارد الطاقة، وقال إن “الولايات المتحدة هي المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم. ولن نفقد هذه المرتبة”.

وكانت دول “أوبك+”، بقيادة موسكو والرياض، قد توصلت في أبريل الماضي إلى اتفاق لخفض إنتاجها من النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، في نفس الوقت تم التوصل إلى تفاهم أن تقوم الدول المنتجة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بخفض الإنتاج بواقع 5 ملايين برميل يوميا.

ووفقا لاتفاق “أوبك+” تقوم دول المجموعة بخفض الإنتاج منذ مايو الماضي وحتى نهاية يوليو الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

وابتداء من أغسطس المقبل ستنتقل دول “أوبك+” إلى المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإنتاج، حيث ستقوم بتقليص التخفيضات من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

المصدر: “finanz.ru”