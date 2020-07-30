الجزائر – توج شباب بلوزداد رسميًا بطلًا للدوري الجزائري لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، امس إلغاء الموسم الجاري، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

جاء القرار خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري، الذي رأى أنه من الصعب استئناف الموسم الحالي، مفضلًا إلغائه ومنح اللقب لنادي شباب بلوزداد، بعد موافقة رؤساء الأندية والرابطات.

وكان شباب بلوزداد يتصدر جدول الترتيب قبل التوقف برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

وقرر الاتحاد الجزائري أيضًا إلغاء الهبوط بالموسم الحالي، مع صعود أربعة فرق من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

الأناضول